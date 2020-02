Havnenes betydning stiger i fremtiden

DEBAT:

Fredag 14. februar 2020 kl: 11:00

Af: Tine Kirk Pedersen, direktør for Danske Havne Allerede i dag er Danmark en stærk søfartsnation, og Det Blå Danmark bidrager allerede i dag kraftigt til dansk økonomi. Vi skaber beskæftigelse for knap 100.000 personer, 80 procent af Danmarks udenrigshandel går gennem havnene, og vi eksporterer for over 250 milliarder kroner årligt. ​Et interessant faktum er, at hver enkelt beskæftigede i Det Blå Danmark i gennemsnit skaber mere end dobbelt så meget bruttoværditilvækst for dansk økonomi som en gennemsnitligt dansk beskæftiget. Det understreger dybest set, at vi er en god forretning for Danmark, og at vi derfor alle har en fælles interesse i, at Det Blå Danmark vokser sig endnu større i fremtiden ​.









Men der er akut behov for massive investeringer i den del af infrastrukturen, der går til og fra havnene, hvis vi skal have mere transport flyttet ud på vandet, hvor vi udleder mindre, og hvor der ingen trængsel er. Hvis vi ikke gør noget, vil trængslen på vejene i Danmark nemlig stige med 78 procent frem mod 2035. Det vil dels være dårligt nyt for den grønne omstilling, og det vil derudover sætte de allerede pressede trafikknudepunkter yderligere under pres. ​ ​









Ifølge den seneste årlige rapport over det danske statsvejnet fra Vejdirektoratet steg antallet af lastbiler, der kører ind i Danmark, fra 2017 til 2018 med 1,7 procent, hvilket er en stor stigning, og i konkrete tal betyder det, at der i gennemsnit kørte godt 6.400 lastbiler ind i Danmark hver eneste dag det år. Det er et historisk højt tal, og det er en stigning på omkring 40 procent på ti år.









​ ​Den stigende trængsel på vejene understreger behovet for, at der arbejdes mere målrettet hen imod at få flyttet en del af landtransporten ud på vandet. Når vi ser ind i fremtiden, bør vi være mange forskellige interessenter - også uden for branchen - der har en naturlig interesse i at få flyttet mere transport fra vej til vand.





Den grønne omstilling kører allerede derudaf i de danske havne, men hvis vi skal nå endnu længere, kræver det altså solide investeringer i infrastrukturen. Lad os komme i gang!









