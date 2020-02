Opbyggervirksomhed leverer wirehejs til vognmand i Sønder Felding

Onsdag 12. februar 2020 kl: 19:00

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede MAN TGS 35.510 2+2 med 4.775 mm i akselafstand er bygget op med et Sawo CLF432S-3W-wirehejs med to optrækshastigheder, automatisk låsning af wire og hydraulisk hejsestop. Sawo har også lavet hydraulik for kørsel med pendellad samt duomatic for automatbagsmæk.Bagenden på chassiset er blevet forstærket, og der er monteret ophængsplader for krankonsol.



Derudover er der monteret en værktøjskasse, hvor batterierne er placeret, samt åbne boogiekasser mellem de to bagaksler i begge sider.





