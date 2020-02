Potentialet for mere landstrøm på havn i Vendsyssel skal undersøges

Torsdag 6. februar 2020 kl: 12:09

Fakta:

Analysen sker som led i projektet Skandinavisk Elektrisk Transport System (SETS), som er støttet af EU's Interreg-ØKS program

Det centrale omdrejningspunkt for SETS-projektet er at bidrage til udviklingen af den elektriske transport i KASK-regionen

Havne og transportcentre er kernen i den regionale infrastruktur, og disse vil derfor være i fokus. Målet er at teste, videndele og udvikle en strategi, der kan reducere CO2-udledningen og inspirere andre havne

Resultatet af analysen bliver derfor delt, så andre havne også kan lade sig inspirere af resultaterne

Af: Redaktionen I dag leverer Skagen Havn 1,3 millioner kWh landstrøm til skibe i havnen. Analysen skal belyse potentialerne for at etablere endnu mere landstrøm.Jesper Rulffs, forretningsudvikler Skagen Havn, siger, at havnen ønsker at skære udledningen af CO2, partikler og NOx’er og nedbringe støjniveauet.- Så det er interessant for os at få undersøgt, hvad behovet er for yderligere landstrøm, og hvilke infrastrukturudfordringer, der er. Vores kunder er blevet mere miljøbevidste, og analysen skal vise, om der er et økonomisk incitament til at koble sig på landstrøm, siger Jesper Rulffs.Det er det maritime energirådgivningsfirma Noenco, der har vundet udbuddet og skal lave analysen i et samarbejde med Aarhus Universitet.- Vi går i gang med at undersøge mulighederne for at udbygge tilbuddet for landstrøm til skibe, som i dag bruger deres egne diselgeneratorer i havn. Vores opgave er at lave en forretningsmodel for havnen, men også for de skibe, som anløber, så de kan se, om det er en god forretning for dem. Vi laver en business case, som undersøger fornuften i landstrøm i en given situation, siger energirådgiver hos Noenco Niels Dal og fortsætter:- Vi skal analysere en stor datamængde for at kortlægge trafikken i havnen og se, hvem det er interessant at tilbyde landstrøm. Her bruger vi vores viden om operations- og driftsprofiler på forskellige typer af skibe. Skibene kommer fra hele verden, så analysen ser også på, hvilke teknologier de forskellige skibe indeholder i forhold til at kunne koble til landstrøm.Assisterende professor på Center for Energiteknologi på Aarhus Universitet Peter Enevoldsen har fokus på forsyningen af så grøn og billig strøm som muligt.- Vi hjælper med en optimering, så havnen får den grønneste og billigste strøm leveret til dens kunder. Det gør vi ved at se på data for den grønne energiproduktion i Danmark og energibehovet i Skagen havn. Målet er at lave en software, hvor Skagen Havn til hver en tid kan taste ind - at i morgen kommer dette skib, hvordan leverer vi den billigste strøm, siger Peter Enevoldsen og fortsætter:- Skagen Havn går forrest i at være med til at konkretisere den grønne omstilling, som andre havne kan lade sig inspirere af, så vi kan nå vores fælles klimamål.