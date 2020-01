Sværlasttraileren har enkelt udtræk

Torsdag 30. januar 2020 kl: 12:00

Af: Redaktionen Den nye sværlasttrailer er bygget op over et chassis med en centralvange opsvejset i højstyrkestål, hvor sektionerne forskydes inden i hinanden. Det kraftige chassis, der er egnet til tunge opgaver, har tværvanger placeret med 600 mm mellemrum. Ved hver tværvange er der placeret presenningskroge.Udtrækket er på 7.600 mm med pneumatisk lukkemekanisme, der er opdelt i trin på 1.500 mm.Til lastsikring har traileren 10 par 5 tons kraftige surringsringe i kantskinnerne og seks gange tre kæpstokhuller. Med traileren hører et kæpstokke-magasin inklusiv 12 kæpstokke.I bunden, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, har i alt 12 containerlåse, så traileren kan køre med en 40-fods container, to 20-fods containere eller en 20-fods container placeret midt på traileren.I venstre side er der monteret en Kel-Berg plastpostkasse.Traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser samt hæve-/sænkeventil. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel er medstyrende drejbar.Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S