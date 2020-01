Maskinudlejer får et nyt fejeblad - det fjerde ud af ti

Torsdag 30. januar 2020 kl: 10:41

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede fejebladsbil er en Volvo FM460 8x2R med en 13 liters 460 hk motor og en I-Shiftgearkasse.Lastbilen er leveret med luftaffjedring på alle aksler og Volvo Dynamisk Styring som eliminerer alle slag i styretøjet fra underlaget og gør det mindre belastende at styre lastbilen. Den aktive styring holder eksempelvis lastbilen mellem stregerne på vejen, hvis ikke blinklyset er aktiveret.På komfort-siden er bilen leveret med navigation, regnsensor, bi-xenon forlygter, drejelys, aktiv fartpilot, dieselfyr med fjernstyring via app på telefonen. På sikkerhedssiden er bilen udrustet med både cyklist og bak-kamera.Volvo Work Remote er tilvalgt på alle bilerne, og er lavet så ramper, spil, alt lys og luft affjedring er styret over Volvo fjernbetjeningen.Opbygningen er lavet i samarbejde med Mogens Laugesen fra Brande Vognfabrik. Slutklargøring, tilslutninger og kodning af Volvo Work Remote er lavet hos Volvo Truck Center i Taastrup.Alle Loxam’s lastbiler bliver leveret med Volvo Guld-kontrakt serviceaftaler.Den nye bil er solgt og leveret af Jesper Schramm fra Volvo Truck Center Taastrup.