Svensk rederikoncern udflager selskab til Danmark

Fredag 17. januar 2020 kl: 13:29

Af: Jesper Christensen Tilbage i Sverige bliver Concordia Maritime's administrerende direktør Kim Ullmann. Rederiets finansdirektør Ola Helgesson forlader Göteborg sammen med den øvrige økonomi-afdeling for at flytte til København.









Concordia Maritime's fartøjsejende selskab vil i første omgang blive på Bermuda.









Kim Ullmann fra Concordia Maritime siger til Sjöfartstidningen, at det danske tonnageskattesystem er mere tiltrækkende, end det svenske. Det danske system kræver i modsætning til det svenske eksempelvis ikke, at skibene skal sejle under europæisk flag. Det svenske tonnageskattesystem indebærer også stempelafgift og registreringsomkostninger, hvilket det danske ikke gør.









- Svensk flag indebærer også øgede løbende omkostninger, da vi må have en vis andel svensk bemanding, siger han og fortsætter:









- Fagforbundet har dog gjort et fantastisk job for at imødekomme alle parter i den her sag. Så ingen kritik af dem.









Kim Ullmann peger også på, at de selskaber, der går ind i det svenske tonnageskattesystem bliver låst i ti år, hvilket ikke er tilfældet med det danske.

Han vil dog ikke lukke nogle døre og er åben for at flytte Concordia Maritime tilbage til Sverige, hvis forholdene ændrer sig.









- Som det ser ud i dag, er vi meget mere fleksible i det danske system, men bestemt kan vi flytte igen, selvom vi ikke kan skifte hvert år, siger Kim Ullmann.









Kim Ullmann siger videre til Sjöfartstidningen, at selskabet arbejder på at flytte fra børsen i Stockholm til børsen i Oslo, som har langt flere børsnoterede rederier og dermed mere interessant end børsen i Stockholm, der har et rederi noteret.





























