Politiet konstaterede 4.000 forseelser ved skoleveje

Tirsdag 14. januar 2020 kl: 15:02

Af: Redaktionen På skolevejene var politiindsatserne primært koncentreret om følgende:Ved kontrollerne på skolevejene blev der samlet i uge 2 konstateret lidt over 4.000 forseelser, heraf:Samtidig har politiet kunnet konstatere, at mange bilister stadig ikke respekterer skiltningen, som er opsat ved skolerne. Typisk er der indkørsel forbudt i et given tidspunkt på vejene, som fører direkte op til skolerne, således at skolebørnene kan færdes sikkert, når de skal møde ind på skolerne, og denne skiltning respekterer bilisterne altså ikke.- Derfor må vi henstille til, at bilisterne anvender lovlige parkeringsarealer, og respekterer skiltningen, når børnene skal sættes af, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.- Vi har også konstateret, at der stadig er cyklister, som kører uden lys i lygtetændingstiden og cykler på fortovet eller modsat kørselsretningen på cykelstien, og så er farten blandt bilisterne stadig for høj på skolevejene, selvom antallet af hastighedsovertrædelser er lavere i år i forhold til samme periode sidste år, siger han videre.Rigspolitiet fremhæver, at uge 2 ikke kun budt på overtrædelser af færdselsloven. Ugen har også budt på søde og sjove påfund som i Ebeltoft, hvor ”Kys og kør” fungerer rigtig godt for forældre og elever samtidig med, at det giver et smil på læben.Ved skolevejs-kontrollerne på samme tidspunkt i 2019 registrerede Rigspolitiet lidt over 3900 forseelser, hvor hovedparten var hastighedsovertrædelser.