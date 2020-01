Entreprenør genoptager arbejdet ved letbanen i Odense

Mandag 13. januar 2020 kl: 11:59

Af: Redaktionen Efter godt en måned uden aktivitet på tre mindre byggepladser hos letbanen i Odense har entreprenørvirksomheden Barslund mandag genoptaget arbejdet. Det sker efter, at der fredag blev indgået en skriftlig procesaftale mellem Odense Letbane og Barslund, der danner ramme for, hvordan de økonomiske udeståender kan løses.

- Vi har som tidligere oplyst gennem et stykke tid forhandlet med Barslund om løsningen på nogle uenigheder omkring betalingen for og dokumentationen af ekstraarbejder. Men nu er vi nået frem til en aftale om den videre proces, som begge parter har gavn af, og som er god for projektet. Det er jeg tilfreds med. Vi har genskabt tilliden på topniveau, og jeg ser frem til at se Barslund i arbejdstøjet igen på mandag, siger administrerende direktør for Odense Letbane P/S Mogens Hagelskær.





Med aftalen undgår parterne at skulle gennem en voldgiftssag. Procesaftalen betyder, at der er truffet en aftale om, hvordan den fornødne dokumentation for arbejderne kan fremskaffes, hvorefter Barslund vil få betaling for det, som de har krav på.







Barslund har tre mindre afsluttende arbejder vedrørende forlængelsen af Kertemindestien, nogle mindre belægningsarbejder ved banegården og P-pladsen ved Idrætsparken i Odense. Disse arbejder bliver nu gjort færdige i nærmeste fremtid







Det vil ikke forsinke letbanens åbningstidspunkt, at arbejdet de tre steder har stået stille i en måned, da de resterende arbejder er af begrænset omfang og ikke påvirker sporarbejdets tidsplan.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.