250 svinetransporter skal kontrolleres hver måned

Onsdag 8. januar 2020 kl: 16:06

Transportens længde

Antal dyr på transportmidlet

Afgangstidspunkt

Pålæsningssted

Risikovurdering af logbogen

Kontrolhistorik, herunder tidligere kontroller og sanktioner

Fakta:

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Under stikprøvekontrollerne kontrollerer Fødevarestyrelsen om transportdokumenterne er korrekt udfyldt, om chaufførens papirer er i orden, om køretøjets indretning og anvendelse overholder reglerne og blandt andet har nok plads til dyrene.De målrettede stikprøvekontrollerer et supplement til de syn, Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger foretager inden dyr transporteres ud af landet. De stikprøvebaserede kontroller sker enten hos landmanden eller på samlestedet.Følgende risikokriterier indgår i risikoberegningen:Kontrollen udføres i henhold til artikel 27 i Rådets forordning (EF) Nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter med videre.Interesserede kan læse mere om transport af dyr