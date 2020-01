Gardintraileren leverer reklameplads - og gods

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede gardintrailer er bygget op over et letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. På begge sider af chassiset er der monteret cyklistværn. I venstre side er der monteret en Kel-Berg plastværktøjskasse.Gardinopbygningen, der har fast tag, har tre forskydelige sidestopler med bræddeholdere i hver side og samlet 32 alu-brædder. Bunden, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker og belagt med ståldørkplader, er TÜV-godkend til en belastning på 9.000 kg.I bagenden der der monteret en Zepro ZDK 250 lift med en løftekapacitet på 2.500 kg 750 mm ude på liftpladen, der har en længde på 2.000 mm.Traileren har derudover to gange seks kæpstokkehuller med tilhørende 12 kæpstokke i magasin.Traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Traileren er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg.Den nye gardintrailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.