Regeringen vil sætte fokus på bæredygtig emballage i e-handlen

Tirsdag 7. januar 2020 kl: 17:03

Af: Redaktionen Initiativet er et af flere bæredygtige initiativer i den vækstplan for handel og logistik, som S-Regeringen planlægger at lægge frem i det nye år. Vækstplanen følger op på anbefalinger fra Vækstteam for handel og logistik og indholdet understreger samtidig, at grøn omstilling er en topprioritet for S-Regeringen.- Det er vigtigt, at vi hjælper danske virksomheder i handels- og logistikerhvervene bedst muligt med at klare sig i den grønne omstilling og den internationale konkurrence, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).Han understreger, at det er en vigtig ambition med vækstplanen.- Der er et stort potentiale i at kunne pakke og transportere mere bæredygtigt. Derfor er jeg glad for at vi med dette initiativ får mere viden på området til gavn for virksomhederne.Med S-Regeringens initiativ skal der skal blandt andet gennemføres et globalt innovationstjek, der skal afsøge innovative emballage- og logistikløsninger i e-handlen fra andre lande med stor og voksende e-handel. Formålet er at finde og formidle inspiration til danske virksomheder, der kan hjælpe dem til at forebygge og minimere emballageforbrug og reducere omkostninger i e-handelen.- Vi køber mere og mere på internettet, og det giver store mængder emballage, som vi bare smider ud. Det er unødigt spild af ressourcer. Derfor skal vi finde nye løsninger på tværs af grænser, så vi kan begynde at bruge emballagen flere gange i stedet for brug og smid væk, når vi køber ind på nettet, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en kommentar til initiativet.