Midtfynsk vognmand har greb om sandet

Torsdag 2. januar 2020 kl: 23:46

Af: Redaktionen Kranen er monteret bag førerhuset på en fire-akslet Volvo FH 500 8x4 tridem-chassis. Chassiset er med langt førerhus, fuld luftaffjedring, motormonteret kraftudtag og en akselafstand på 4.300 mm.Hiab X-HIPro 358 kranen, der er i 35 tm-klassen, er leveret med syv hydrauliske udskud og rækker 18,7 meter ved fuldt udlæg. Kranen er leveret med hydrauliske støtteben monteret fast nede. Støttebenene betjenes fra kranens radiostyring, XS-Drive, der har seks manøvrehåndtag. Den er leveret med to ekstra rørføringer monteret indvendigt i kranarmen. Sammen med kranen er der leveret en 700 liter sandgrab.Hiab-kranen er monteret på et aftageligt konsol bag førerhuset, hvor der også er monteret ståplatform med stige og trin i højre side.Opbygningen er leveret til Brdr. Hansen i Sallingelunde på Midtfyn, der arbejder med entreprenørkørsel, herunder levering af grus og sten samt kranarbejde og kørsel for byggemarkeder.