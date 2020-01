Forventningerne om tilbagegang holdt stik

Torsdag 2. januar 2020 kl: 23:28

December indikerede normalisering



Danmarks bedste lufthavn



Af: Redaktionen I faktiske tal rejste 1.462.507 passagerer via Aalborg Lufthavn i 2019 mod 1.609.965 passagerer i 2018. Samtidig markerede 2019 sig som et år, hvor lufthavnen som helhed fik et stort løft med blandt andet 900 ekstra gratis parkeringspladser, et nyt security-område, flyhangar og ikke mindst kåringen som bedste danske lufthavn ved Danish Travel Awards.Trafikmæssigt kunne 2019 ikke leve op til de sidste mange års fremgang i Aalborg Lufthavn. Tilbagegangen var ifølge lufthavnen et resultat af færre fly i luften med start fra Aalborg Lufthavn.- 2019 var et år, hvor luftfartsbranchen skulle stabiliseres efter en række udfordringer, som i Aalborg Lufthavn startede med konkursen af Primera Air i slutningen af 2018. Konkursen gav turbulens for særligt den danske charterbranche, hvor mangel på fly til udlandet påvirkede rejseudbuddet og passagertallene året igennem, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen og fortsætter:- På den anden side blev Great Dane Airlines i februar grundlagt, som det første flyselskab med base i Aalborg - med to fly fra juni 2019. De har i løbet af året fundet fodfæste i chartermarkedet, hvor de med snart fire fly forventeligt kan imødekomme en stor del af det rejsebehov, vi har set uopfyldt i 2019.I december 2019 var der en mindre tilbagegang på 4,3 procent i forhold til årets sidste måned i 2018. Den forholdsvis lille tilbagegang kan tyde på, at der sker en normalisering i trafikken. Udover en fremgang i chartertrafikken på 5,5 procent er der tale om en minimal tilbagegang på 0,3 procent i indenrigstrafikken.Efter den massive vækst i udenrigstrafikken i 2018 kom der et knæk i 2019 med en tilbagegang på 14,2 procent. Dog er antallet af udenrigspassagerer i 2019 stadig over 10 procent højere end antallet i 2017. Samtidig var der i 2019 god fremgang på ruter til blandt andet Barcelona, Malaga, Amsterdam og Oslo.- Tilbagegangen i udenrigstrafikken var forventet, hvorfor det er glædeligt at se, at der på en lang række veletablerede ruter var en passagerfremgang i 2019. SAS satte store nyheder i luften tilbage i august, hvor det først blev offentliggjort, at en ny skirute til Scandinavian Mountains Airport ved Sälen blev en realitet fra 29. december 2019. Derefter blev det meldt ud, at deres Oslo-rute ville få et stort kapacitetsløft på 50 procent fra 27. oktober. Der er nu ni ugentlige direkte afgange til Oslo. Endvidere voksede KLM for ottende år i træk, hvor hele 235.886 passagerer benyttede ruten mellem Aalborg og Amsterdam i 2019, siger Søren Svendsen.I 2019 satte Aalborg Lufthavn fart på store investeringer og optimeringer i lufthavnen. I slutningen af maj stod 900 nye gratis parkeringspladser klar, og et nyt og moderne security-flow blev indviet. I september fulgte installationen af et nyt fugleradar-system, der højner flysikkerheden i lufthavnen, og i oktober stod en ny stor hangar klar, der grundet en stor efterspørgsel allerede var i brug til service af fly en måned inden den stod helt færdigt.



- Sikkerhed, høj kvalitet og service er noget vi værner om som lufthavn, hvorfor der har været mange større og små projekter i gang i 2019 - også i forhold til klimaet, som har stået højt på dagsordenen, siger Søren Svendsen og fortsætter:





- Det vigtigste er vores passagerers oplevelse og mening om lufthavnen, og den kom til kende ved dette års Danish Travel Awards 2. oktober. Aalborg Lufthavn fik kåringen ”Bedste danske lufthavn 2019”, som må siges at være ét af årets højdepunkter.





- I 2020 forventer vi status quo i antallet af passagerer i de første måneder, men når vi kommer længere hen, forventes der fremgang igen. Særligt indenrigstrafikken, som har været påvirket negativt af højere billetpriser i 2019, bliver spændende at følge. Ikke nok med den ekstra kapacitet til Bornholm, så er indenrigsflyvningerne nu kommet på rejseplanen.dk, hvor der på sigt også kommer priser med. Derudover er 2020 også året, hvor den nationale togbane kommer til at gå fra Københavns Lufthavn og direkte til døren i Aalborg Lufthavn, siger Søren Svendsen.







2019 i faktuelle tal:

I udenrigstrafikken var der 474.850 rejsende til og fra udlandet i 2019 mod 553.375 i 2018 - en tilbagegang på 14,2 procent

Indenrigstrafikken gik tilbage med 7,7 procent, da 849.380 passagerer rejste indenrigs til og fra Aalborg i 2018 mod 784.310 i 2019

Der var en mindre tilbagegang i chartertrafikken på 1,9 procent i forhold til 2018. Således fløj 203.347 til og fra Aalborg Lufthavn i 2019, hvor antallet var 207.210 året før

Samlet set var der en passagertilbagegang på 9,2 procent med 1.609.965 rejsende i 2018 mod 1.462.507 i 2019





