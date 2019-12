TRANSPORTORGANISATION KOMMENTERER BEVILLING TIL POST DANMARK:

Fredag 20. december 2019 kl: 11:47

ITD har gjort EU-Kommissionen opmærksom på, at PostNord tilføres flere penge, og at det efter al sandsynlighed igen vil ramme de private vognmænd, der konkurrerer med PostNord på markedet for pakker og stykgods. Derfor sendte ITD en officiel klage til EU-Kommissionen, da ITD hørte om aktstykket.- I ITD har vi allerede indsendt en klage til EU-Kommissionen over den nye ulovlige statsstøtte, og vi vil gøre alt for, at EU-Kommissionen kræver, at pengene skal betales tilbage. Pengene, som nu tikker ind hos PostNord, går direkte i et bundløst hul, og de kommer ikke til at dække det underskud, som er opstået. Det skal de danske skattebetalere ikke blive ved med at hæfte for, og de private vognmænd skal heller ikke finde sig i, at deres skattekroner går til at udkonkurrere dem selv, siger Carina Christensen.Interesserede kan se, hvad aftalen mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og Det Konservative Folkeparti går ud på