Hollandske lastbiler kan bestilles lidt mere sikre

Tirsdag 17. december 2019 kl: 10:38

Advarsler fra DAF City Turn Assist vises via et strategisk placeret LED-display, der er anbragt på A-stolpen i passagersiden, tæt på sidespejlet.

Af: Redaktionen DAF Trucks introducerer ”DAF City Turn Assist" som ekstraudstyr til bestilling ab fabrik på 4x2 og 6x2 trækkere for at øge sikkerheden ved distributionskørsel i byerne.DAF vil med DAF City Turn Assist bidrage til øget sikkerheden for bløde trafikanter ved distributionskørsel i byerne. DAF City Turn Assist vil blive introduceret på to- og tre-akslede trækkere. DAF City Turn Assist er en sikkerhedsforanstaltning, der er udviklet til at advare chauffører via visuelle og akustiske alarmer, når andre trafikanter - fra fodgængere og cyklister til biler og motorcykler - befinder sig i passagersidens blinde vinkel.









Overvågningssystemet advarer ikke blot ved lavere hastigheder ved kørsel i den indre by, men registrerer samtidig andre trafikanter i en tilstødende vognbane ved vognbaneskift eller ved indfletning med trafik ved højere hastigheder.





DAF City Turn Assist anvender radarteknologi, som sikrer optimal registrering af genstande, også under forhold med dårlig sigtbarhed. En enkelt radarenhed med kort rækkevidde er monteret i passagersiden på eller i nærheden af den bagerste skærm. Det robuste design er udviklet til at fungere selv ved dårlige driftsbetingelser.





Advarsler vises via et strategisk placeret LED-display, der er anbragt på A-stolpen i passagersiden, tæt på sidespejlet. Når højre afviserblink aktiveres, kan der samtidig udsendes hørbare alarmer. DAF City Turn Assist leveret fra fabriken omfatter installation af det komplette system (radarenhed, display og ledningsnet).







DAF City Turn Assist tilbydes som ekstraudstyr til venstrestyrede Euro 6 trækkere 4x2 FT og 6x2 FTP med MX-11 og MX-13 motorer samt på CF Electric. Til højrestyrede CF og XF modeller tilbyder DAF allerede kamera- og sensorsystemer som ekstraudstyr, der er designet til at beskytte bløde trafikanter og opfylde markeds- og lovgivningskrav i Storbritannien og Irland.



















