Rederiorganisation er tilfreds med militært bidrag i Hormuz-strædet

Torsdag 12. december 2019 kl: 15:36

Uro vest for Afrika

Af: Redaktionen De mange hændelser og uroligheder i Hormuz-strædet har i den seneste tid skabt en usikker situation for handelsskibene og deres besætninger. Med 150-170 dansk opererede skibe gennem Hormuz Strædet hver måned, har passagen stor strategisk betydning - både for dansk og international skibsfart.Derfor hilser man hos Danske Rederier beslutningen om et dansk bidrag velkomment, da det efter organisationens opfattelse er vigtigt, at der holdes godt øje med trafikken i området, så skibene trygt kan benytte denne vigtige handelsrute- Det er vigtigt, at vi som stor søfartsnation er vores ansvar bevidst og med bidraget her, sender Danmark et klart signal om, at vi vægter sømændenes sikkerhed og handelsskibenes ret til sikker passage højt, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Fra januar 2020 sender Danmark to stabsofficerer til den europæisk ledet maritime operation og senere på året et fregatbidrag. For Danske Rederier er det vigtigt, at man også bruger diplomatiske midler og, at indsatsen har bred international opbakning .- For skibsfarten er det vigtigt ikke at blive inddraget som part i geopolitiske spændinger, så ethvert bidrag skal være med til at de-eskalere og stabilisere situationen i området, siger Anne H. Steffensen.Situationen, som den har udspillet sig hen over sommeren i den Persiske Bugt, er desværre kun et af flere områder med uroligheder og en usikker situation for handelsskibene og deres besætninger. Derfor er det vigtigt for Danske Rederier, at de udfordringer, der ses med pirateri og kidnapninger i eksempelvis Guineabugten, ikke ender i glemmebogen. Området anses af mange rederier som en endnu mere alvorlig sikkerhedstrussel.- Efter vi i mange år havde problemer med pirateri øst for Afrika, så er problemerne nu i høj grad flyttet til Guineabugten vest for Afrika. Vi ser desværre alt for mange alvorlige hændelser her, så her er der også behov for at højne sikkerheden, siger Anne H. Steffensen.