Tunge el-drevne konceptlastbiler er på vej til anlægs- og regional transport

Onsdag 11. december 2019 kl: 12:44

Af: Redaktionen El-drevne lastbiler kan reducere klimapåvirkningen fra anlægskørsel og regional distribution betydeligt. For at demonstrere mulighederne har Volvo Trucks udviklet to el-drevne konceptlastbiler.- Vi ser et stort potentiale for tunge el-drevne lastbiler til regional transport og anlægsopgaver på længere sigt. Med vores konceptlastbiler har vi til formål at udforske og demonstrere forskellige løsninger til fremtiden, mens vi vurderer interesseniveauet på markedet og i samfundet generelt. For at øge efterspørgslen på el-drevne lastbiler skal opladningsinfrastrukturen hurtigt udvides, samtidig med at der skabes stærkere økonomiske incitamenter for vognmændene, der dermed kan fungere som pionerer ved at vælge nye køretøjer med et lavere miljø- og klimafodaftryk, siger Roger Alm, der er administrerende direktør for Volvo Trucks.









Tunge el-drevne lastbiler kan hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet for chaufførerne og anlægsarbejderne takket være et lavt støjniveau og nul udstødningsemissioner under driften. Sidstnævnte vil have en betydelig og positiv effekt på luftkvaliteten i byer med mange anlægsprojekter. Da el-lastbilerne ikke støjer, bliver det også muligt at udføre transportopgaver i flere timer i døgnet, hvilket åbner for nye muligheder for at strømline driften - for eksempel i forbindelse med store anlægsprojekter og til transporter i og omkring byerne.









Det er muligt at reducere transportsektorens samlede klimapåvirkning ved at bruge tunge el-drevne køretøjer til regional distribution. Størstedelen af varedistributionen med lastbil inden for EU er regional. - I Europa er der et meget stort antal lastbiler, der bruges til regional godstransport, og som har en gennemsnitligt årlig kilometertal på 80.000 km. Det betyder, at en øget anvendelse af el-drevne lastbiler til regional distribution vil resultere i betydelige klimagevinster, forudsat at elektriciteten er fossilfri, siger Lars Mårtensson, der er direktør for miljø og innovation hos Volvo Trucks.





Volvo Trucks' plan for el-drevne tunge lastbiler til anlægskørsel og regional distribution er til en start at få udvalgte kunder i Europa til at teste et lille antal af fremtidens el-drevne køretøjer. En mere omfattende kommercialisering følger senere.







- Hastigheden af elektrificering afhænger af en række forskellige faktorer. På den ene side er det nødvendigt med en omfattende udvidelse af opladningsinfrastrukturen, og på den anden side er det nødvendigt at sikre, at de regionale strømforsyningsnet kan levere tilstrækkelig overførselskapacitet på lang sigt. Økonomiske incitamenter er nødvendige for at få flere transportvirksomheder til at investere i el-drevne køretøjer. Transportkøberne kan også bidrage ved at tilbyde længere kontrakter og være mere villige til at betale for bæredygtige transporter. Mange transportvirksomheder har meget små marginer, så hver ny investering skal være rentabel, siger Lars Mårtensson.









Parallelt med den øgede elektrificering af transportsektoren vil en løbende forbedring af effektiviteten af forbrændingsmotorer fortsat spille en nøglerolle for fjerntransporten i mange år fremover. - Moderne lastbilmotorer er effektive energiomformere, der kan køre på diesel eller forskellige vedvarende brændstoffer såsom flydende biogas eller HVO, og der er stadig potentiale for yderligere udvikling af teknologien, siger Lars Mårtensson.











