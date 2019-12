Havn vil give rabat til “grønne” skibe

Onsdag 11. december 2019 kl: 10:51

Af: Jesper Christensen

Den østjyske havn, der blandt andet rummer Danmarks største containerhavn, vil fra årsskiftet begynde af give den grønne rabat til alle skibe, der opnår mindst 30 point i ESI (Environmental Ship Index). Her tildeles skibene point i forhold til deres udledninger af CO2, SOx (svovloxider), NOx (kvælstofoxider) samt deres mulighed for at modtage landstrøm.









Beslutningen om at yde rabatten er en del af Aarhus Havns bæredygtighedsstrategi, og rabatten udgør per 1. januar 4,5 procent af skibsafgiften.









Havnens kundechef Nicolai Krøyer peger på, at Aarhus Havn ifølge Havneloven har modtagepligt i forhold til de skibe, der ønsker at anløbe havnen. Derfor har Aarhus Havn stort set ingen indflydelse på, hvilke skibe der anløber og ej heller på skibenes anvendelse af brændstof.









- Derfor forsøger vi nu at motivere skibene med et økonomisk redskab, der peger i retning af bæredygtighed. Det er selvfølgelig vores håb, at de rederier, der allerede sejler til og fra Aarhus, vil reagere positivt på muligheden for at spare skibsafgift, siger Nicolai Krøyer.









Desuden håber han på, at rabatten kan gøre Aarhus Havn attraktiv for rederier, der ikke i forvejen anløber i Aarhus.









- Vi er naturligvis spændte på, om det har en forretningsmæssig effekt, at vi er first mover på bæredygtige skibsafgifter. Vi håber på, at vi på den baggrund kan tiltrække nye kunder, der i forvejen har en bæredygtig profil og således kan se fordelen ved at anløbe her til en lavere pris, siger Nicolai Krøyer.









Selvom Aarhus Havn er den første havn i Danmark, der giver rabat til mere bæredygtige og miljøenlige skibe, er havnen ikke den første i Norden. Göteborgs Hamn har i flere år givet rabat til skibe, der opnår mindst 30 point i ESI (Environmental Ship Index).









Göteborgs Hamn tilbyder også tilslutning til landstrømsanlæg.

