- Fynsk vognmand bestiller 35 lastbiler til sit mandskab

Tirsdag 10. december 2019 kl: 15:08

Poul Henrik Schou, ejer og direktør hos Poul Schou A/S, har bestilt 35 lastbiler hos MAN i Odense.

Om MAN Odense A/S:

MAN Odense A/S er et autoriseret MAN Center under den tyske koncern MAN - med salg og service af lastbiler, terrængående køretøjer, udrykningskøretøjer samt biler til specialtransport

Virksomheden er et familieejet og -drevet firma, der har til huse i et 3.500 kvadratmeter stort kontor- og værkstedskompleks på Højmevej i Odense SV - 300 meter fra afkørsel 52 på motorvej E20.

Virksomheden beskæftiger i alt ca. 50 medarbejdere

Af: Redaktionen - Vi er vildt glade for og stolte over, at valget er faldet på MAN-bilerne og på os som leverandør, siger Martin Sehested, der er medejer af den odenseanske lastbilforretning, og han ser flere årsager til beslutningen.- De biler, Poul Schou A/S har valgt, er nogle af de mest gennemtestede, der findes på markedet, samtidig med, at der er blevet udviklet kraftigt på drivlinjen i dem. Det gør, at der er tale om et særdeles driftsikkert produkt. Samtidig er TGX’eren udstyret med Efficient Line 3 - MAN’s flagskib inden for brændstoføkonomiske løsninger, hvilket kort og godt betyder, at den kører længere på literen og dermed er langt bedre for miljøet end mange andre produkter på markedet, siger Martin Sehested.Også den fysiske nærhed mellem de to virksomheder har ifølge Martin Sehested været medvirkende årsag til beslutningen.- Der er ingen tvivl om, at det faktum, at vores faciliteter ligger tæt på Poul Schou’s nye hovedkvarter på Logistikvej her i Odense SV, også har påvirket beslutningen. Vi er en stærk servicepartner, der qua vores størrelse har kapaciteten og set-up’et til at kunne servicere de mange lastbiler, så det er praktisk, at der ikke er langt fra A til B. Og det er naturligvis vigtigt for en stor virksomhed som Poul Schou A/S, der er under kraftig udvikling, at de har en partner, der kan følge med deres udvikling, forklarer Martin Sehested.Poul Henrik Schou, der er ejer og direktør hos Poul Schou A/S, bekræfter denne udmelding.- Vi har valgt MAN i dette tilfælde, fordi det er en god handel. Det håber jeg, det er for begge parter. Vi har kendt hinanden igennem rigtig mange år, og jeg ved, at produktet og folkene bag MAN i Odense kan leve op til den service og kvalitet, som vi forventer. Vi råder i dag over 120 lastbiler, og derfor skal vi udskifte en stor del hvert eneste år, og det er klart, at vi satser på stordriftsfordele ved at købe 35 frem for 1. Vi lever i en verden, hvor pris er en stor og væsentlig faktor, ligesom kvalitet og fleksibilitet. Derfor er det vigtigt for os at indgå nogle superskarpe aftaler med vores leverandører, og denne gang er vi glade for, at den landende hos MAN Odense, siger Poul Henrik Schou.