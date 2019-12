Amerikanske selskaber kører el-lastbiler mod Europa

Torsdag 5. december 2019 kl: 15:48

Af: Jesper Christensen Den første udgave af Nikola Tre, der bygger på et samarbejde mellem Nikola og CNH-selskaberne Iveco og FPT Industrial, vil have en rækkevidde på omkring 400 kilometer på en opladning. Nikola Tre vil ud over trækkerversionen også kunne fåes som to- eller treakslede forvogne med en totalvægt fra 18 til 26 ton.









Nikola Tre har et modulært batterisystem, som betyder, at lastbilen kan leveres med en batterikapacitet på op til 720 kWh med den batteri-teknologi, der er kendt i dag.









Den elektriske drivline vil levere en løbende effekt på 480 kW med et drejningsmoment på 1.800 Nm, der er til rådighed fra nul kilometer i timen.









Den batteri-elektriske Nikola Tre ventes leveret til de første kunder i 2021.









De tre samarbejdsparter fremhæver også, at Nikola Tre, som den bliver præsenteret, er første etape hen mod elektriske trækkere til langtransport i Europa. Nikola Tre til det europæiske marked bygger på et modul-koncept. Det vil eksempelvis betyde, at Nikola Tre i takt med udviklingen af Nikola's brændselscelle-system vil kunne konverteres fra en batteri-elektrisk lastbil til en lastbil, der "kører på brint".









Ved at bruge brintteknologi med brændselsceller og batterier kan rækkevidden på en elektrisk lastbil øges betragteligt.









De tre parter regner med at sende de første modeller af Nikola Tre med brændselsceller på markedet i 2023.





























© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.