Kranchauffører var på højteknologisk besøg

Torsdag 28. november 2019 kl: 10:31

På turen blev der også tid til lidt leg med modelkraner.

Af: Redaktionen De store smil kom frem, da lærlingene prøvede kræfter med den nyeste VR teknologi.For eksempel fik gæsterne at vide, at man nu bruger droner til inspektion af blandt andet broer, så kranerne ikke kommer på unødvendigt arbejde.Med sig havde lærlingene to faglærere. Ved uddannelsens afslutning er det en tradition hos EUC Lillebælt at besøge de førende kranproducenter.- Det var imponerende at se, hvor langt Palfinger er fremme i den teknologiske udvikling, siger Kim Poulsen, der er faglærer på EUC, efter besøget.Turen fra EUC Lillebælt til Østrig blev klaret i bus, før deltagerne blev sluppet løs i Palfinger Land.















- Besøget var meget spændende. Det kom især bag på mig, at udviklingen indenfor digitalisering er så langt fremme, siger Sune Nielsen, der er lærling hos vognmand Arthur Andersen Kran og Transport i Odense.

EUC Lillebælt har for nylig investeret i tre Palfinger-kraner, samt VR-teknologi, som indgår i undervisningen.





Den danske gruppe var meget tilfredse med besøget hos Palfinger. I uddannelsen til kranchauffør indgår også en praktikperiode hos en vognmand, og det er EUC Lillebælt og vognmanden, der deler udgifterne til Østrigsturen.- Besøget var meget spændende. Det kom især bag på mig, at udviklingen indenfor digitalisering er så langt fremme, siger Sune Nielsen, der er lærling hos vognmand Arthur Andersen Kran og Transport i Odense.EUC Lillebælt har for nylig investeret i tre Palfinger-kraner, samt VR-teknologi, som indgår i undervisningen.









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.