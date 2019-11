Elcykel med lad bagpå udfordrer varebiler det sidste stykke

Onsdag 27. november 2019 kl: 12:14

Cykeliværksætteren dansk/norske Jochum Kirsebom.

Ide fra Kina og Vietnam



Kan erstatte hver tredje varebil



Laster 150 kilo på europalle



Af: Redaktionen Ladcyklen, der har fået navnet Laplandar, er den første danske ladcykel, som har ladet bag i stedet for foran føreren. Det skyldes, at den udelukkede er beregnet til professionel brug og til egentlig godstransport. Af samme grund er ladet med målene 80 gange 120 cm designet til at rumme en europalle.Cykeliværksætteren dansk/norske Jochum Kirsebom er manden bag de batterifri magnetcykellygter, som han gennem 16 år har solgt gennem virksomheden Reelight. Han står også bag Copenhagen Bags, der har patent på sikre cykelindkøbsposer til at hægte på cyklers bagagebærer.- Ideen med at placeret ladet bagpå cyklen var egentlig ligetil. Vi gør bare, som de altid har gjort i Kina, Vietman og andre lande, der anvender cyklen til godstransport. Det nye er, at vi har en meget solid og klimavenlig elcykel, der skal kunne komme sikkert frem i al slags vejr, og som skal kunne håndteres trygt i trafikken, siger Jochum Kirsebom, der står for udvikling og produktion.Ladcykler forventes i de kommende år at komme til at overtage en stor del af den trafik i byer, som varevogne og mindre lastbiler i dag varetager - den såkaldte ’last mile’ ud til butik eller forbruger. Det skyldes stigende krav om mindre forurening og øget fokus på klimaet fra virksomheder og organisationer.Den europæiske cykelbrancheorganisation CIE (Cycling Industries Europe) har forsøgt at sætte tal på omfanget af skiftet fra varebiler til ladcykler. Ifølge CIE sælges der årligt to millioner varebiler i EU defineret som biler, der højst vejer 3.500 kg.- Af det totale antal varebiler anvendes omtrent en tredjedel til mindre job og distribution over korte strækninger i bynære områder. Ladcykler er et oplagt alternativ til at dække meget af dette behov, siger Kevin Mayne, der er administrerende direktør for CIE.Ifølge beregninger fra CIE vil der i Danmark kunne sælges 17.000 ladcykler om året.At ladet på Laplandar-cyklen sidder bagpå betyder, at cyklen kan bære meget mere vægt end traditionelle cykler med lad foran. Den kan laste en europalle med last på 180 kilo. Denne godsvægt kan lade sig gøre, fordi konstruktionen er kraftig i stål og aluminium, og baghjulene er konstrueret uden eger, samt at vægten ligger på de bagerste ikke-styrende hjul.Ladcyklens tyngde betyder, at den er udstyret med hydrauliske skivebremser på alle tre hjul, som hurtigt og sikkert kan bringe den tunge cykel til standsning og uden samme risiko for knækkede kabler som andre cykler.Med ladet bagpå kan cyklen samtidig anvendes til at transportere gods, der rager op, fordi højden på godset ikke begrænser førerens udsyn.Cyklen fås fra starten med en elmotor på 250 Watt med en rækkevidde på op til 50 km på en opladning, og den kommer i tre basisudgaver.- Vi har fra starten en efterspørgsel efter specialtilpassede cykler, som vi kan imødekomme, fordi vi har produktion i EU og dermed nemmere kan udvikle og tilpasse designet med kunderne, siger Jochum Kirsebom.