Blomstertransporten bliver trukket af 500 heste

Tirsdag 26. november 2019 kl: 10:59

Af: Redaktionen Jesper Østergaard er én-bils vognmand og kører blandt andet med blomster for Alex Andersen Ølund. I de kommende år kommer den nye bil til at slide på asfalten i Danmark, Sverige og Norge. Han regner med at tilbagelægge omkring 150.000 km om året i den nye trækker, så for at slippe for at ligge og servicere den hjemme i indkørslen har han tegnet en seks-årig reparations- og vedligeholdelsesaftale inklusiv udvidet drivlinegaranti på bilen.Drivlinen i den fabrikslakerede hvide trækker består af en 13-liters, seks-cylindret rækkemotor med en effekt på 500 hk, et maksimalt drejningsmoment på 2.550 Nm, 14-trins gearkasse med to krybegear og integreret retarder samt et bagtøj med 2,59:1 i udveksling.Bilen er opbygget af Stiholt i Aalborg med heldækkende og eloxeret alu-dørk foran og bag skamlen, G-strenge mellem bogiehjulene, høj galge samt lodrette værktøjsskabe bag førerhuset.







I førerhuset har Karl Johan Buur i Vrå givet den gas med knappolstring af blandt andet dørbeklædninger, vægge, loft og køje. På undersiden af køjen har Jesper Østergaard fået lavet et spejl med et foto af hans nyfødte datter Alma, der kom til verden for fire måneder siden, og hele herligheden er dekoreret af FRP Skilte i Tjele.











