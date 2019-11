Besætning på færge finder 16 mænd i en trailer

Fredag 22. november 2019 kl: 09:23

Af: Jesper Christensen De 16 illegale personer, der var alle mænd i alderen 20 til 40 år - en enkelt muligvis yngre - og angiveligt fra Mellemøsten, blev opdaget af et besætningsmedlem kort efter, at færgen havde forladt Cherbourg onsdag aften. Besætningsmedlemmet hørte lyde fra traileren og tilkaldte chaufføren - derved blev mændene opdaget - og hjulpet ud af traileren og op i færgens passagerområde, hvor de fik noget at spise og anden pleje, så rejsen til Rosslare kunne blive mere behagelig.









I Rosslare blev de 16 mænd modtaget af de irske myndigheder. Chaufføren og vognmanden, der kørte med traileren, samarbejder med de irske myndigheder. De er begge fra Irland.









Ifølge Irish Times mener det irske politi - Gardaí - at de 16 mænd kom ind i lastbiltraileren kort før afgangen fra Cherbourg.









De 16 mænd vil sandsynligvis søge om asyl i Irland.

















© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.