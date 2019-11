Lavere omkostninger betyder lavere kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen næste år

Onsdag 20. november 2019 kl: 12:23

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil: År For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km 2019 3,56 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km 2020 3,52 kr. pr. km 1,96 kr. pr. km

Kørselsfradraget: År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km 2019 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km 2020 1,96 kr. pr. km 0,98 kr. pr. km

Af: Redaktionen - Satserne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse kommer til at falde en smule næste år, da brændstofpriserne forventes at blive lavere i 2020, og at bilerne fortsat kører længere på literen. Hertil kommer et fald i udgifterne til bilforsikringer, siger Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet.Hver efterår beregner Skatterådet satserne for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne til befordring med bil. Baggrunden for udregningerne af satserne for 2020 er blandt andet en benzinpris for 2020 på 12,33 kr. pr. liter samt et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, forsikringer med videre.Reglerne for befordringsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. Det gælder uanset, hvilket transportmiddel man bruger. De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat befordringssatsen ved kørsel ud over 120 km.Reglerne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er uændrede. Den kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed.Skattefri godtgørelse for kørsel på egen cykel eller knallertGodtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter stiger for 2020 grundet øreoprunding fra 0,53 til 0,54 kr. pr. km.