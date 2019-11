EU afsætter 750 millioner euro til blandt andet jernbane- og havneprojekter

750 millioner euro fra generalpuljen (general envelope)

650 millioner euro fra samhørighedspuljen (cohesion envelope)

Prioriteter og fordeling af midler



Pre-identified projects on the Core Network: 500 million euro

European Rail Traffic Management Systems (ERTMS): on-board deployment: 50 million euro

Safe and secure infrastructure, including safe and secure parking on the road core network: 20 million euro

Intelligent Transport Services for road (ITS): 20 million euro

Single European Sky – SESAR: 20 million euro

Actions implementing transport infrastructure in nodes of the core network, including urban nodes (passengers transport): 110 million euro

Motorways of the Sea (MoS): 30 million euro

16. oktober 2019 - Ansøgningsrunden offentliggøres

7. november 2019 - INEA’s CEF Transport Virtual Info Day

4. december 2019 - CEF infodag i København

9. december 2019 - Frist: Projektbeskrivelse fremsendes til TBST, MST og TRM

24. januar 2020 - Frist: Samlet ansøgning sendes til TBST, MST og TRM

26. februar 2020 klokken 17:00 - Frist: Indsendelse af ansøgning til INEA

Af: Redaktionen Det afsatte beløb er opdelt i to puljer:Danske støttemodtagere kan alene søge om støtte med midler fra generalpuljen, da Danmark ikke er et samhørighedsland.Ansøgningsrundens 750 millioner euro giver mulighed for EU-støtte til transportinfrastrukturprojekter inden for følgende prioriteter:Prioriteter og budget:Alle ansøgninger med dansk involvering skal indgives efter aftale med og underskrift af Transport- og Boligministeriet inden indsendelse til EU-Kommissionen. Ansøgeren sender selv ansøgningen til EU-Kommissionen elektronisk.Tidsplan og indhold:Interesserede kan læse mere om ansøgningsrundens betingelser og målgruppeTEN-T står for Transeuropæiske transportnet (TEN-T)CEF står for Connecting Europe Facility