Vaklende underlag fjerner grundlaget for fjernbusser på rutebistation

Tirsdag 5. november 2019 kl: 14:42

Af: Redaktionen For Kombardo Expressen, der drives i et samarbejde mellem Molslinjen og Herning Turist, betyder det, at fjernbusserne, der forbinder Aarhus og København, fremover har opsamlingssted ved Nørreport i Aarhus.- Det er langt fra optimalt for vores bus-gæster, at de nu skal finde bussen et helt andet sted end vanligt. Omvendt er vi helt med på, at situationen omkring rutebilstationen er ekstraordinær, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Busserne sætter passagerer fra København af på den nordlige side af Nørreport på vej op ad Randersvej, mens opsamlingen af passagerer i Aarhus på vej til København bliver på den sydlige side af Nørreport på vej ned mod havnen og hurtigfærgerne.De nye stoppesteder på Nørreport tages i brug ved første morgentur klokken 5.20 fredag 8. november.- Gæsterne får lidt kortere rejsetid, og de kan stadig stå på og af centralt i Aarhus ved Letbanens stoppested på Nørreport, siger Jesper Skovgaard.Det er endnu uvist, hvor længe de nye stoppesteder skal benyttes.Flytningen af fjernbusserne sker, fordi Aarhus Kommune har besluttet, at den ikke-afspærrede plads på rutebilstationen i Aarhus skal bruges af Midttrafiks bybusser og regionale busser.