Københavns nye elhavnebusser begynder at sejle til næste år

Fredag 1. november 2019 kl: 11:12

Enkelte fakta om havnebusserne i København:

De nuværende havnebusser har siden 1. januar 2018 sejlet på HVO - en type biodiesel, der er 80-90 procent bedre for klimaet end almindelig diesel, for at sikre renere luft og mindre CO2-udledning

Fra 1. januar 2020 sejler havnebusserne hvert 30. minut både sommer og vinter

Havnebusserne 991 og 992 sejler fra Refshaleøen over Nordre Toldbod - Holmen Nord - Operaen - Nyhavn - Knippelsbro - Det Kongelige Bibliotek - Bryggebroen og ender ved Teglholmen i Sydhavnen

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Trafikselskabet Movia står for havnebusserne i København, og Arriva vandt opgaven med at sejle de nye eldrevne havnebusserne. Arriva har meddelt, at elhavnebusserne er blevet forsinkede hos producenten. Der har været problemer med at få leveret tagkonstruktion til bådene.Til gengæld fastholder Movia, at havnebusdriften helt som planlagt bliver øget fra januar 2020, så der vil være fast halvtimesdrift i hverdagene året rundt. Men indtil februar måned vil det altså være den kendte flåde af havnebusser, der sejler passagerer rundt på linje 991 og 992. Herefter sættes de nye elhavnebusser gradvist i drift.- Vi er meget opsatte på at opgradere havnebusserne til miljøvenlig drift, så selvfølgelig er vi ærgerlige over, at de eldrevne havnebusser er forsinkede. Men i Movia glæder vi os over, at vi sætter den øgede drift i gang som planlagt - og så ser vi selvfølgelig meget frem til at få de nye elhavnebusser til foråret, siger Per Gellert, der er plandirektør i Movia.Driftsudvidelsen og de kommende miljøvenlige havnebusser er et vigtigt skridt for Københavns Kommune mod klimavenlig havnebusdrift i Københavns Havn, og et incitament for at få flere til at bruge vandet som bæredygtigt grundlag for deres transport.Trafikselskabet Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet, der hører under Horizon 2020 programmet, til at forberede omstilling af busser og havnebusser til eldrift.