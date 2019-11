To hollændere forsøgte at smugle hash og kokain ind i Danmark

Fredag 1. november 2019 kl: 09:49

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kontrollen afdækkede, at de to mænd havde gemt kokain og hash i et særligt fremstillet rum i deres bil. I alt havde de to hollændere skjult 1,3 kg kokain og ca. 1 kg hash i det særlige rum.De to mænd blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør i Sønderborg. Her erkendte de sagens faktiske forhold. Dommeren valgte at varetægtsfængsle dem i fire uger. De to hollændere kærede ikke kendelsen.