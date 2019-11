Politiet så også andet end mobiltelefoner og GPS'er i trafikken

Fredag 1. november 2019 kl: 09:33

533 for at benyttet håndholdt kommunikationsudstyr

241 for manglende brug af sikkerhedssele

180 for kørsel frem for rødt/gult lys

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ved kontrollerne i uge 43 sigtede politiet blandt andet:Uopmærksomhed i trafikken kan blandt andet være brug af håndholdt mobiltelefon, indstilling af GPS, at læse fragtbreve eller mødereferater og lignende. Politiets målrettede indsats skal være med til at nedbringe distraktion som uheldsårsag. Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne; ”Kør bil, når du kører bil” og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan.- Når vi bevæger os rundt i trafikken, er det meget vigtigt, at vi er opmærksomme og viser hensyn overfor alle de andre trafikanter. I sidste ende drejer det sig om, at vi alle kommer hele hjem, siger Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.