Britisk politi efterlyser to mænd i forbindelse med 39 lig i lastbil trailer

Tirsdag 29. oktober 2019 kl: 17:01

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Det drejer sig om:40 årige Ronan Hughes fra Armagh i Nordirland og hans bror, 34-årige Christopher Hughes - også fra Armagh. De to mænd er eftersøgt og mistænkt for drab og menneskesmugling.Politiet i Essex oplyser, at Ronan Hughes også er kendt under navnet Rowan. Begge mænd har forbindelser til både Nordirland og Irland.Detective Chief Superintendent Stuart Hooper, der leder efterforskningen af sagen om de 39 lig, siger, at det er afgørende vigtigt for politiets efterforskning at tale med de to mænd.- Vi tror, at de i øjeblikket er i Nordirland, men de har også forbindelse til Irland, siger Stuart Hooper, der opfordrer alle, der måtte vide noget - stort eller småt - at kontakte politiet i Essex.