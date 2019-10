Ny vækstplan skal sikre flere europæiske søfolk

Tirsdag 29. oktober 2019 kl: 09:30

Af: Redaktionen Søfarten skal tiltrække flere unge, øge karrieremulighederne i industrien og forbedre de europæiske søfarendes fremtidige beskæftigelsesmuligheder, sådan lyder nogle af målene i en ny rapport fra den europæiske arbejdsgiverorganisation ESCA.- Det er et godt initiativ, som indeholder flere vigtige elementer for fremtidens søfart, siger direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse hos Danske Rederier, Anne Windfeldt Trolle.

Målet med vækstplanen er blandt andet at styrke EU-søfarendes uddannelse, konkurrencedygtighed og beskæftigelse, samt øge den europæiske flådes vækst og konkurrenceevne. Initiativer som vil styrke det arbejde, Danske Rederier allerede har sat i gang.







- Det passer rigtig godt sammen med det arbejde, vi allerede laver, hvor vi har særligt fokus på at rekruttere og fastholde unge i Det Blå Danmark. Vi er et globalt erhverv, så derfor er det helt rigtig set, at det også kræver initiativer, som ser ud over egne grænser, siger Anne Windfeldt Trolle.







Udover rekrutteringskampagnen World Careers har Danske Rederier haft særligt fokus på at få flere kvinder til søs, og står blandt andet bag Task Forcen ”Flere kvinder til søs”, som siden foråret har arbejdet på at lave nogle konkrete initiativer og værktøjer, som rederierne kan bruge i deres arbejde med at få flere kvinder til søs og fastholde dem efterfølgende.













Fakta om initiativer:

Danske Rederier har en praktikpladsgaranti, som sikrer elever en efterfølgende praktikplads i erhvervet

En Mentorordning for unge søfarende, som ved at matche de unge med en mere erfaren mentor fra branchen, skaber tryghed og støtte til en god begyndelse på en karriere til søs

Sammen med resten af Det Blå Danmark står Danske Rederier bag rekutteringskampagnen, World Careers, som gennem blandt andet events og youtube, skaber kendskab om branchen hos de 14-28 årige

Siden foråret har Task Forcen ”Flere kvinder til søs” haft særlig fokus på kvinder, og man udarbejder i øjeblikket en værktøjskasse med inspiration og ”redskaber” til, hvordan man rekrutterer og fastholder kvinder

- Vi ser frem til at fortsætte det gode arbejde - både sammen med ECSA og de øvrige europæiske spillere - om at få sat gang i vækst og beskæftigelse i europæisk søfart, siger Anne Trolle.

