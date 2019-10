Skånsk havn kan få solceller til næste år

Onsdag 23. oktober 2019 kl: 11:03

Af: Redaktionen Bestyrelsen for Trelleborgs Hamn AB har besluttet at installere den omtalte solcellepark, men også at opføre et mindre antal vindmøller. Samlet mål for investeringerne er, at havnen skal have mindst halvdelen af sit el-forbrug leveret af solcelleparken og vindmøllerne.Planen er at solcelleparken skal opføres i løbet af 2020.