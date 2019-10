Randers-vognmand har fået ny sværlasttrailer

Mandag 21. oktober 2019 kl: 12:55

Af: Redaktionen

Den tre-akslede sværlasttrailer er bygget op over et chassis med en centralvange opsvejst i højstyrkestål, hvor sektionerne forskydes inden i hinanden. Traileren har et 300 mm mellemdæk, der kan placeres valgfrit ved udtræk, der kan komme op på 6.000 mm.









I kantskinnerne på den nedbyggede del er der monteret 12 par kraftige binderinge, mens der på repos’et er 2 par binderinge med et maksimalt træk på 8.000 kg.









Trailerens bund er udført i 28 mm hårdttræsplanker med ståldørkplade over bogien.









Traileren er leveret med containerlåse til 1x40, 1x20 og 2x20 fods containere, to manuelt betjente dreje-/udskydbare støtteben i bagenden, buk med containerlåse og en holder i bagende til ramper.









Trailerens tre ti-tons luftaffjedrede aksler er med tromlebremser. Første aksel er løftbar, mens tredie aksel er medstyrende samt drejbar.









Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









