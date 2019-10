Fisketrawlere kom sejlende - med skib

Af: Redaktionen Blue Water Singapore var tilbage i marts involveret i en udfordrende heavy lift-transport fra Vietnam til Norge.En kunde havde betroet Blue Water at transportere fire trawlerskrog, som hver vejede omkring 500 ton til skibsværftet i Norge, hvor skibene skulle bygges færdige.- Vores andel af opgaven startede i den tidlige fase, hvor Blue Waters ingeniørteam assisterede med at designe og konstruere vuggerne til skrogene. På grund af skrogenes umage form samt dækkets høje niveau var vi nødt til at designe vuggerne, så de var stærke nok til også at kunne bruges til at løfte skrogene. I tæt samarbejde med kunden og vores transportør, Jumbo Shipping, lykkedes det at designe og konvertere de eksisterende vugger leveret af værftet, siger Subrata Podder, der er Transport Engineering Manager hos Blue Water Singapore.- Selve lasteoperationen udgjorde også en udfordring. Blue Water havde hyret et dykkerfirma til at fastgøre de tunge sjækler til vuggerne cirka tre meter under havets overflade - under ugunstige stømforhold. Sluttelig blev alle trawlerskrog lastet sikkert ombord og efterfølgende leveret til færdiggørelse på skibsværftet i Norge, siger Victor Pay fra Supercargo, Blue Water Singapore.