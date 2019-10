Volvo har undersøgt lastbilulykker i 50 år

Onsdag 2. oktober 2019 kl: 10:38

Virkelige ulykker - som supplement til planlagte crashtests

Læring fra historien hjælper i fremtiden



Af: Redaktionen Volvo Accident Research Team’s arbejde fokuserer på at forbedre både aktiv og passiv sikkerhed for Volvos lastbiler. Forskningen i passiv sikkerhed har til formål at minimere konsekvenserne af enhver ulykke, imens arbejdet med aktiv sikkerhed går ud på at undgå eller afbøde ulykker. Ved at undersøge de faktiske hændelser, kan man opnå en forståelse for, hvordan ulykker sker, hvilket kan være med til at forhindre ulykker i at ske igen og dermed beskytte menneskeliv.- På verdensplan dør der hvert år 1.350.000 mennesker i trafikulykker. Det er noget, vi tager meget alvorligt, siger Anna Wrige Berling, der er trafik- og produktsikkerhedsdirektør hos Volvo Trucks.- Undersøgelser fra Accident Research Team bidrager med værdifuld indsigt, som hjælper med at give lastbilchauffører et mere sikkert arbejdsmiljø, og forbedre trafiksikkerheden for alle trafikanter. Derudover understøtter arbejdet vores sikkerhedsvision om, at der ikke skal være nogen ulykker med en Volvo-lastbil involveret, siger hun videre.- Sikkerhed har været en kerneværdi hos Volvo siden virksomheden blev grundlagt, påpeger Anna Theander, der leder Accident Research Team.- I 1969, hvor Accident Research Team blev oprettet, var det for at undersøge virkelige trafikulykker. Målet var og er stadig, at gøre trafikken mere sikker ved at bruge disse oplysninger til at forbedre fremtidens køretøjsdesign.I dag er Accident Research Team et tværfagligt forskningsnetværk bestående af sikkerhedseksperter. De skaber og deler unik indsigt om årsagerne til ulykker i det virkelige liv - og tilføjer den viden, der er opnået fra crash tests. Teamet anvender også dataanalyser fra nationale og regionale trafikstatistikker for at få en endnu dybere forståelse.- I 50 år har Accident Research Team lært fra fortiden ved at undersøge ulykkessteder for at videregive vigtige sikkerhedsoplysninger til vores produktudviklere, siger Anna Theander og fortsætter:- Og når vi ser på fremtiden, vil Accident Research Team’s indsigt fortsat bidrage til Volvo Trucks indsats for proaktivt at forbedre trafiksikkerheden for traditionel kørsel såvel som nye selvkørende køretøjer.Trafik- og produktsikkerhedsdirektør Anna Wrige Berling peger på, at den viden, som Accident Research Team opnår, fungerer som værdifuld sikkerhedsinput og vejledning for Volvo Trucks produktudviklingshold.- Selvom ART ikke selv udvikler sikkerhedssystemer, giver vores sikkerhedseksperters forståelse for komplekse ulykkescenarier produktudviklingsholdene yderligere kompetencer og tillid til at skabe løsninger, der overstiger hvad der oprindeligt blev antaget at være tilstrækkelige, siger Anna Wrige Berling.