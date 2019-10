Politiet fangede fartglade fiskere fra Holland

Mandag 30. september 2019 kl: 10:09

Af: Redaktionen Midt- og Vestjyllands Politi har på baggrund af et tip fra en lokal borger, der undrede sig over, at han gentagne gange mellem klokken 4 og 6 om morgenen blev overhalet af udenlandske biler med meget høj fart, systematisk overvåget strækninger fra den sydlige kredsgrænse til Thyborøn og dokumenteret, hvordan flere biler på hollandske plader kørte alt for stærkt.Efterforskningen har vist, at det i de konkrete tilfælde har været hollandske fiskere, som gennem natten er kørt op gennem Tyskland, fortsat op gennem Jylland for så at ende i Thyborøn for at fiske. Undervejs har de hollandske fiskere overtrådt fartgrænserne betydeligt.I de 12 sager har Midt- og Vestjyllands Politi udskrevet bøder mellem 2.500 kroner og 7.500 kroner. I syv tilfælde har det også udløst en betinget frakendelse af kørekortet, mens én har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet. I en sag, der endnu ikke er afsluttet, står endnu en hollandsk fisker til at blive frakendt kørekortet ubetinget.Denne uge kører dansk politi i øvrigt en landsdækkende hastighedskampagne.Generelt er de civile videobiler et vigtigt redskab i politiets arbejde for at gøre trafikken mere sikker. Ud over hastighed har bilernes mandskab eksempelvist fokus på spirituskørsel, hensynsløs kørsel, uopmærksomhed og håndboldt mobiltelefon og GPS-udstyr.