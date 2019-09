Politiet finder lig på brandsted i Padborg

Af: Redaktionen Branden kom under kontrol klokken 15.00, og næste skridt har været at efterforske branden, klarlægge årsagen til branden samt afklare, hvorvidt der var omkomne i bygningen. Og det var altså tilfældet.Der skal holdes ligsyn for at afklare dødsårsagen, ligesom afdøde også skal identificeres og de pårørende underrettes. Politiet er desuden fortsat i gang med at efterforske branden.Brandstedet er fortsat afspærret og vil fremadrettet blive bevogtet af politi bistået af Hjemmeværnet. Som følge af hændelsen vil Industrivej og Toldbodvej fortsat være afspærret natten igennem og ventes også at være afspærret langt op ad lørdagen.