Affaldskomprimering bliver mere klimavenlig med dansk patent

Onsdag 25. september 2019 kl: 09:52

Stirrer sig blinde på indkøbspris



Om Shark Compactors:

Dansk ingeniørvirksomhed beliggende i Hørve på Vestsjælland. Specialist i udvikling, produktion og markedsføring af komprimatorer til større erhvervsvirksomheder, kommuner og andre offentlige virksomheder, transportbranchen med flere

Shark Compactors satser på en patenteret teknologi med en roterende trykplade, der kan yde et komprimeringstryk på op til 50 tons mod 25-35 tons for tilsvarende stempelkomprimatorer. Leveres i mange forskellige udformninger til komprimering af blandt andet pap, plastic, møbler, lettere metaller og isoleringsmaterialer.

Shark Compactors markedsfører sine komprimator-løsninger i Danmark og resten Europa, i USA, Canada, Mellemøsten og Oceanien. Produktionen er outsourcet til flere lande, og Shark Compactors produceres desuden på licens i andre verdensdele

Af: Redaktionen Effektiv og miljøvenlig bortskaffelse af affald står højt på dagsordenen for de fleste affaldstransportører, kommuner og erhvervsvirksomheder. Ofte ligger miljøfokus på korrekt sortering og genbrug, men der er også store drifts- og miljøgevinster at hente ved at optimere selve transporten og komprimeringen af affaldet. Her er de dansk-udviklede Shark Compactors på hjemmebane med patenteret komprimeringsteknologi, der kan reducere CO2-udledningen ved affaldshåndtering med 60-65 procent i forhold til traditionelle stempelkomprimatorer.Mange typer affald har stor volumen i forhold til vægten, så derfor er det en god idé at komprimere affaldet inden transport og bortskaffelse. I miljøregnskabet vejer selve komprimeringen og den efterfølgende transport tungt. Takket være patenteret teknologi giver Shark Compactors affaldskomprimatorer markante besparelser på både driftsøkonomi og miljøbelastning, da de komprimerer affaldet med markant højere kraft og ved brug af markant mindre energi.I traditionelle komprimatorer anvendes et stempel og en trykplade til at presse affaldet sammen med 25-35 tons tryk. Teknologien i den patenterede Shark Compactors komprimatorer består af en roterende trykplade, der kan presse affaldet sammen med helt op til 50 tons tryk. Det giver mere affald på mindre plads, så samme mængde affald kan transporteres på færre kørsler. Shark Compactors’ teknologi betyder desuden, at energiforbruget ved hver enkelt komprimering kun udgør omkring en trediedel til stempel-komprimatorer, idet cyklus-tiden i komprimeringsfasen er reduceret til cirka det halve.- Vi ser desværre ofte, at affaldstransportører, kommuner og erhvervsvirksomheder stirrer sig blinde på komprimatorens indkøbspris uden at indregne driftseffektivitet og energiforbrug, siger markeds- og eksportchef Kristian Ravn Jørgensen fra Shark Compactors og fortsætter:.- Vores patenterede teknologi med højere komprimeringstryk fra den roterende trykplade giver dokumenterede fordele med 40-45 procent lavere CO2-udledning ved transport af det komprimerede affald og ca. 50-60 procent lavere energiforbrug ved selve komprimeringen i forhold til traditionelle stempel-komprimatorer pr. komprimeret ton.Kristian Ravn Jørgensen påpeger desuden, at Shark Compactors’ løsning kræver markant mindre vedligeholdelse, da affaldet aldrig kommer i kontakt med hydraulik- og el-styresystemet. Dermed er der stort set ikke brug for rengøring, og risikoen for fejl på stempler og elektronik er minimeret betydeligt.- Vores komprimatorløsninger har typisk forrentet sig på 3,5 til 4 år, og derfra er det en ren overskudsforretning. Samtidig får miljøet og klimaet en kæmpe, hjælpende hånd, da affaldshåndteringen bliver langt mere effektivt med lavere energi- og tidsforbrug til transport og komprimering, siger Kristian Ravn Jørgensen.Alle Shark Compactors komprimatorer er monteret på ophalerrammer til krog- og/eller wirehejs og rummer op til 29 kubikmeter komprimeret affald. De udstilles på den kommende hi-messe, der afvikles i MCH i Herning fra tirsdag 1. til torsdag 3. oktober - begge dage inkl.