Fagfolk køber sønderjysk transportvirksomhed

Fredag 20. september 2019 kl: 11:30

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ejerne af Stone Logistic har valgt at koncentrere sig om deres kerneområder og beholder aktiviteterne indenfor sten og lignende gods til Tyskland og Norge.- Vi har valgt at sælge Stone Logistic for at styrke virksomhedens fremtidige virke, siger Heino Edelskov, der er en af sælgerne.- Det er vores hjertebarn. Jeg er stadig i bestyrelsen, men Lars Kristensen vil være personen, der fremover tegner det nye Stone Logistic. Jeg er glad for beslutningen og ønsker den nye virksomhed med Lars Kristensen i spidsen god vind i sejlene . Jeg ved virksomheden vil kunne vokse samt forsat yde en god og speciel service overfor sine kunder, siger han videre.I forbindelse med salget ændrer Stone Logistic navn til Syddansk Transport, der har fået kontor i Aabenraa.- Vores kompetencer har altid været logistik og transport, og da vi allerede selv har vognene i forskellige selskaber og projekter, og dermed kan skabe større synergi i at samle det hele i et selskab, har vi valgt at gå sammen og købe Stone Logistic, siger Brian Nielsen, der fremover vil være selskabets ansigt udadtil.- Vi har fået en god kundeportefølje med i handlen og glæder os til, at servicere dem og alle fremtidige kunder, siger han videre.