Lastbil- og busdirektør har været 25 år i samme virksomhed

Torsdag 19. september 2019 kl: 11:22

Af: Redaktionen Marcus Holm har i sine 25 år hos Scania arbejdet inden for både udvikling og produktion og været vidt omkring i koncernens svenske og internationale afdelinger. I de seneste to år har han stået i spidsen for det danske selskab og kan i en alder af 48 år se tilbage på et kvart århundrede med en meget alsidig Scania-karriere.Scania Danmark beretter:Marcus Holm var tidligt klar over, at han ville forfølge en karriere inden for teknik, for han har altid interesseret sig for, hvordan ting er konstrueret og fungerer.

Som nyuddannet civilingeniør fra Chalmers Tekniske Universitet i Göteborg fik han en stilling som traniee i 1994 i Scanias udviklingsafdeling og måtte flytte fra Göteborg til Scania’s hjemmebane i Södertälje syd for Stockholm. Det har han aldrig fortrudt, for han kan i dén grad identificere sig med Scania’s værdier og tekniske tilgang til udvikling og produktion af lastbiler og busser.





- I starten arbejdede jeg meget med udvikling af bl.a. motorkomponenter. Det gav en masse viden om Scanias grundlæggende motorteknologi og tekniske strategi, så da jeg efter nogle år blev tilbudt at komme til Scanias motorfabrik i Brasilien, sagde jeg ja tak. Her arbejdede jeg i et år med kvalitetsforbedringer hos Scanias sydamerikanske underleverandører, fortæller Marcus Holm.





Tilbage i Sverige fortsatte han inden for udvikling og produktion af motorer. Han har blandt andet været teknisk chef med ansvar for indretning, ombygning og effektivisering af Scania’s motorfabrik i Södertälje. Derfra gik turen tilbage til Brasilien som ansvarlig for Scania’s motorproduktion i Sydamerika, og det førte ham videre til jobbet som overordnet ansvarlig gennem fire år for Scania’s samlede chassis-, førerhus- og busproduktion i Sydamerika.





Kalenderen siger nu 2011, og Scania har taget fat på udvikling af en helt ny lastbilgeneration. Takket være sit brede kendskab til både udvikling og produktion bliver han bedt om at stå i spidsen for opbygning og udvikling af produktionsapparatet på Scania’s førerhusfabrik i Oskarshamn på den svenske østkyst. Han accepterer udfordringen, og sammen med familien rykker Marcus Holm de godt 300 km sydpå fra Södertälje. Her står han i de kommende seks år i spidsen for førerhus-produktionen til hele Scania’s europæiske marked.





- Det var hårdt. Det var et milliard-projekt, hvor vi både skulle opretholde produktionen af førerhusene til det daværende modelprogram og samtidig udvikle og opbygge produktionsfaciliteter med nye presseværktøjer, nye svejserobotter, nye lakeringsfaciliteter osv. til de nye førerhuse. Samtidig skulle vi holde alle nyhederne hemmelige, så det var en både udfordrende og spændende tid, husker Marcus Holm.





Scania’s nye lastbilgeneration blev introduceret for ca. tre år siden, og dermed var Marcus Holms mission i Oskarshamn slut. Han havde igen fået mod på at skifte karrierespor fra udvikling over produktion til salg. Så da jobbet som administrerende direktør hos Scania Danmark blev ledigt, slog han til igen. De seneste to år har han stået i spidsen for Scania’s importør- og forhandleraktiviteter i Danmark og er dermed kommet helt tæt på salg og kundekontakt.





- De mange forskellige job har givet mig fantastiske muligheder for at lære Scania at kende indefra. Der stilles helt forskellige krav og arbejdes helt forskelligt i henholdsvis udviklings-, produktions- og markedsorganisationerne, så det har været en lang rejse og været utroligt spændende at få en så dyb indsigt på de forskellige områder i Scania, fastslår Marcus Holm.





Samtidig understreger han, at rejsen også har givet ham en meget bedre forståelse af sig selv som både tekniker og som leder.





- Ved at give sig selv nye udfordringer lærer man en masse om sine egne stærke og svage sider. Det giver en høj grad af selverkendelse, hvilket er uhyre vigtigt som leder. Jeg har stor respekt for det, som mine forgængere og Scania Danmark’s medarbejdere har opbygget på det danske marked gennem mange år. Den danske organisation er præget af meget stor erfaring, stabilitet og medarbejdertilfredshed. Der er stor fokus på at udvikle medarbejderne samtidig med at vi har formået at tiltrække kompetencer med nye indsigter udefra og jeg håber på at kunne bidrage med yderligere at forstærke Scanias position i de kommende år, lyder det fra jubilaren.





Derudover glæder Marcus Holm sig især til at bidrage til den grønne omstilling, som lastbil- og busbranchen er i fuld gang med, og som vil intensiveres i de kommende år.





- Scania’s ambition om at spille en ledende rolle i omstillingen til et mere bæredygtigt transportsystem for både gods og mennesker er både vigtigt og spændende. Vi har allerede taget hul på arbejdet, og der bliver nok at tage fat på i de kommende år. Det ser jeg frem til at være en del af, fastslår han.





