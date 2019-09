Vognmand i Østvendsyssel har fået lækkerier fra Frankrig

Tirsdag 17. september 2019 kl: 15:22

Af: Redaktionen

I stedet for en overkøje er der tre 36 cm høje opbevaringsrum i aluminium, der afskærmes med gardin. Et bord på 81 x 60 cm kommer frem ved tryk på en knap. Bordet kan foldes op mod førerhusets bagvæg for opbevaring efter brug og indeholder rumopdelt opbevaringsplads.









Bilen, der er ADR-godkendt, er opbygget hos Volvo Truck Center Aalborg med lakerede skørter, LED-lysbom på fronten, blitzblink samt LED arbejdslys. Bilen er fuldt luftaffjedret på foraksel og bagaksler.





Fra fabrik er den udstyret med ACC, aksellastindikator, Roadpad+, køleskab, stort vandfyr og en drejestol i passagersiden.









Den nye trækker er leveret af Lars Herslund fra Volvo Truck Center Viborg.





