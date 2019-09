Trailer-leasingselskab vil købe konkurrent

Tirsdag 10. september 2019 kl: 12:43

Af: Redaktionen Pema, der på en række områder er en af TIP’s konkurrenter, er et leasing- og udlejningsfirma for kommercielle erhvervskøretøjer, der også leverer komplementære ydelser. Pema er tilstede i Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Polen, Sverige og Schweiz, hvilket vil give TIP mulighed for at øge sin geografiske tilstedeværelse i Europa, samt ikke mindst styrke sin position i Tyskland, Sverige og Danmark og gøre det muligt for virksomheden at komme ind på det schweiziske marked.Hvis købet falder på plads med de nødvendige godkendelser fra konkurrencemyndighederne, vil TIP med overtagelsen af Pema blive større og øge sin geografiske tilstedeværelse med en stærkere positionering i Tyskland.- Vi vil fortsat søge muligheder for at udvide vores platform, inklusiv specialiseret kommercielt udstyr, mens vi bibeholder vores velkendte tilbud og serviceniveau, siger Adil Rahmathulla, der er bestyrelsesformand i TIP Trailer Services og ledende partner i I Squared Capital.- De to virksomheder vil tilsammen have næsten 89.000 trailere og lastbiler samt over 100 værksteder, der tilbyder det største værkstedsnetværk i Europa og Canada og giver en one-stop-shop løsning for en lang række kommercielt udstyr, siger Bob Fast, der er President og CEO i TIP Trailer Services.TIP og Pema er begge serviceorienterede virksomheder med mangeårig erfaring inden for transport og logistik i Europa og understøtter kundernes behov gennem hele livscyklussen af trailere og lastbiler. Pema har en moderne og forskelligartet flåde af lastbiler og trailere med førende mærker som Krone, MAN, Schmitz og Volvo. Siden 2008 har Pema været en del af GEFA-koncernen, udstyrsfinansieringsafdelingen i den franske bankkoncern, Société Générale. Société Générale Equipment Finance ejer 100 procent af aktierne i Pema-koncernen gennem det tyske datterselskab GEFA Bank.