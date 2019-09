86 trailere kører ud med Carlsbergs navn på siderne

Tirsdag 10. september 2019 kl: 11:33

Af: Redaktionen Der er tale om gardintrailere med hucke pack - med og uden lift, speedcurtain gardintrailere samt to- og tre akslede bokstrailere med lift.Carlsberg og TIP har samarbejdet gennem mange år. Service og vedligehold af trailerne udføres på et af TIP’s mange danske værksteder.- Vi har valgt TIP som samarbejdspartner, da de igennem mange år har vist, at de kan yde den service og tilbyde de produkter, som vi forventer os af vores samarbejdspartnere, siger Peter Eriksen, der er Fleet Manager i Carlsberg.- Carlsberg er en vigtig kunde, og vi er naturligvis glade for endnu engang at levere trailere til dem, siger Martin Terlund, der er Key Account Manager i TIP.