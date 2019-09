Iveco Daily-2019 stempler ind hos sjællandsk servicevirksomhed

Mandag 9. september 2019 kl: 10:32

Leveret fra Fyn

Klar til alle typer opgaver

Af: Redaktionen Så er ventetiden endelig forbi på den helt nye Iveco Daily, der havde dansk snigpremiere med en 24 timers stafet fra Skagen til København som optakt til Le Mans i juni. En af de første herhjemme, som har taget fat om rattet i den nye model, er Jens Erik Nielsen, der er indehaver af J E Service i Rønnede på Sydsjælland. Virksomheden lever af at køre ud og servicere entreprenørmaskiner som eksempelvis gummigeder og kraner.- Vi udfører reparationer og udskiftninger på stedet, så vores biler skal være stærke og fungere som rullende værksteder med alle reservedele og materialer om bord, fortæller han om sin nye Iveco Daily, der føjer sig til en vognpark, som i forvejen består af to Iveco lastbiler, siger Jens Erik Nielsen og fortsætter:- Samtidig kører vi mange tusind kilometer om året. Det betyder, at ud over robusthed og styrke er komforten bag rattet afgørende for os, så vi kan tilbyde vores medarbejdere en førsteklasses køreoplevelse.J E Service’s nye Iveco Daily er leveret af Iveco Odense og udstyret med en 3,0 l 180 hk dieselmotor i bedste miljøklasse Euro6 m1, der egner sig særligt til de tunge transportopgaver.Derudover har den blandt andet Hi-Matic automatgearkasse, luksussæder i førerkabinen, kopholder, firevejs justérbart rat, klimaanlæg, førerassistancesystemer lige fra adaptiv fartpilot til proaktiv vognbaneassistent samt multimediesystem med både Apple Carplay og Android Auto, der samtidig sikrer 100 procent forbindelse til internettet’s kommunikationsmuligheder.- Modellen er den første i klassen, som fuldt ud lever op til Euro 6D/Temp normen og tilbyder grønne transportmuligheder, hvor komforten bag rattet går hånd i hånd med større trækkraft og forbedret brændstoføkonomi. Samtidig er der mulighed for at få integreret en kæmpe palet af førerassistance- og multimediesystemer, så brugeren får en ægte luksusoplevelse bag rattet, siger transportkonsulent Mark Olsen fra Iveco Odense og uddyber:- Den nye Iveco Daily åbner også for helt nye muligheder for at være digitalt forbundet og udnytte big data proaktivt. Fx kan vi centralt holde styr på varebilens performance, lave proaktiv diagnostik og foretage de justeringer, der skal til for at optimere bilens ydeevne. Det er alt sammen med til at sikre de afgørende ekstra procenter, der gør en kæmpe forskel i hverdagen, både hvad angår performance og arbejdsglæde.Set udefra er det ikke til at tage fejl af den helt nye Iveco Daily hos J E Service, der på bagenden har fået monteret en lygtebom med fire kraftige led-lygter og roterende arbejdsblink. Ud over den iøjefaldende belysning er den også folieret med virksomhedens logo og slogan.- Vi skal kunne træde til under alle forhold, så det er vigtigt, at vi både har lys at arbejde i og selv kan ses af andre trafikanter, når det er mørkt udenfor. Varebilen har desuden anhænger bagpå, så vi altid kan have det nødvendige udstyr og reservedele med. Vi ved jo sjældent på forhånd, om dagen fx byder på reparation af en kran i det indre København eller udskiftning af traktorhjul på Fyn, så det gælder om at være forberedt på alle typer opgaver fra starten, siger Jens Erik Nielsen.