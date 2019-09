Manipulation udløste stor bøde og frakendelse af førerretten

Tirsdag 3. september 2019 kl: 12:16

Af: Redaktionen Sagen begyndte i december sidste år, hvor betjente fra Tungvogncenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi stoppede en slovensk lastbil og chauffør på Køge Bugt Motorvejen. Politiet kunne konstatere, at der var foretaget indgreb i takografen, så den kunne optegne hvil, selvom lastbilen kørte.Efterfølgende er der blandt andet foretaget omfattende undersøgelser af lastbilen og analyse af køre- hviletidsdata. Resuotaterne af undersøgelserne blev torsdag 29. august fremlagt for Retten i Roskilde, hvor både den slovenske chauffør samt advokat for virksomheden var mødt op. Efter fremlæggelsen af sagens beviser valgte dommeren at følge anklagemyndighedens påstand og idømte chaufføren en bøde på 168.000 kroner samt fire års ubetinget frakendelse af førerretten.

Virksomhedens blev idømt en bøde på det dobbelte af chaufførens - altså 336.000 kroner. Både chauffør og virksomhed har 14 dage til at beslutte, om de ønsker at anke sagen.







Politikommissær og leder af vejsidekontrollen i Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Fobian mener, at sagen sender et tydeligt signal til omverdenen.





- Det er åbenlyst, at det er livsfarligt og uansvarligt have en chauffør kørende på vejene, som ikke får de hvil, han skal have. Man tør næsten ikke tænke på konsekvenserne af, at en lastbilchauffør falder i søvn bag rattet på en motorvej i myldretiden. Jeg håber dommen sender et budskab til både vognmænd og chauffører om, at det ikke kan betale sig at manipulere med takografen på denne måde. Der er rigtig mange vognmænd og chauffører, som sætter en ære i at udføre deres arbejde efter de gældende regler. Men de bliver ramt hver gang en virksomhed laver konkurrenceforvridende snyd, siger Henrik Fobian.





