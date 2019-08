Dansende pirattaxichauffør snød ung mand

Mandag 26. august 2019 kl: 14:07

Mellemøstlig af udseende, brun hud

Ca. 25-30 år

Ca. 190 cm høj

Kort, sort hår

Talte dansk

Iført blå cowboybukser

Kørte i en lys, mellemstor bil - muligvis stationcar

Af: Redaktionen Den 21-årige takkede ja til liftet og blev kørt til Skejby Centret, hvor han betalte et mindre beløb til chaufføren via MobilePay. Bagefter lokkede chaufføren den 21-årige til at danse en ”farveldans” med ham. De to mænd dansede lidt sammen, inden chaufføren kørte igen. Efterfølgende opdagede den 21-årige, at hans pung var stjålet fra bukselommen.Østjyllands Politi opfordrer kraftigt til, at man ikke benytter sig af pirattaxier, da der er risiko for at blive snydt, bestjålet eller røvet. Tag en autoriseret taxi, benyt offentlige transportmidler eller få en ven til at hente dig, yder opfordringen fra Østjyllands Politi, som vil have ekstra fokus på pirattaxaer under Aarhus Festuge, hvor der tidligere er anmeldt en del forhold.Pirattaxichaufføren i denne sag beskrives ifølge Østjyllands Politi som: