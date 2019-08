S-Regeringen vil sætte yderligere ind mod social dumping på transportområdet

Mandag 26. august 2019 kl: 14:06

Af: Redaktionen DA og FH foreslår blandt andet, at der indføres mindsteløn på transportområdet for såkaldt cabotagekørsel. Det vil omfatte udenlandske chauffører, der efter en tur til Danmark kører ture her i landet efterfølgende. Anbefalingen er, at denne gruppe chauffører skal have lønvilkår, der stemmer overens med de mest repræsentative arbejdsmarkedsparters kollektive overenskomster på transportområdet. Derudover skal kontrollen og håndhævelsen af kravene skærpes, så virksomheder, der ikke overholder de nye regler, blandt andet kan få bøder.- Vi har desværre set eksempler på udenlandske chauffører, som har kørt her i landet til alt for lave lønninger, og hvor arbejdsforholdene ikke har været i orden. Det er uacceptabelt og skal stoppes. For det er med til at trykke lønnen og arbejdsforholdene ned for alle i branchen. Jeg er derfor glad for, at arbejdsmarkedets parter igen har taget ansvar og er kommet med en fælles anbefaling, der skal løse et reelt problem. Udvalget skal nu undersøge, hvordan vi ved lov skal sikre ordnede forhold for blandt andre de chauffører, der kører cabotagekørsel i Danmark. Normalt har vi ikke lovgivning om mindsteløn i Danmark, fordi arbejdsgivere og lønmodtagere selv forhandler løn, men når vi her har et område, hvor parterne selv anbefaler lovgivning, så lytter vi naturligvis til det, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som sammen med transportminister Benny Engelbrecht (S) har taget initiativ til at nedsætte udvalget.- Som transportminister er jeg meget optaget af spørgsmålet om social dumping. Vi skal ikke acceptere, at lastbilchauffører lever et kummerligt liv på de europæiske rastepladser og arbejder til helt urimelige lønninger, som vi så det i Padborg-sagen. Vejtransportområdet er grænseoverskridende i sin natur, hvilket giver nogle særlige udfordringer. Derfor hilser vi i regeringen anbefalingerne fra parterne velkomne, da de indeholder konkrete forslag til løsninger på nogle af disse udfordringer. Og jeg ser nu frem til at følge udvalgets videre arbejde, siger Benny Engelbrecht.Udvalget kommer ud over repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Transportministeriet og Justitsministeriet til at bestå af repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt DA og FH.Udvalget ventes at afslutte arbejdet senest 1. december i år.









her:



Interesserede kan se forslagene fra AD of FH

