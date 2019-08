Grønlandsk firma har købt svensk lastbil i Danmark

Mandag 26. august 2019 kl: 12:53

Palfingerkranen kan med flyjib række 32,5 meter.

Af: Redaktionen Arctic Transport råder nu over fem Stiholt-leverede Scania - heraf fire med Palfinger-kraner på 85-110 t/m.Bilen er blandet andet leveret med tandemtræk, stålfjedre hele vejen rundt, retarder, tromlebremser og manuelt gearskifte.KLC, Kolding Lastvogns Center har stået for at opbygge den nye fire-akslede lastbil med en Palfinger PK110.002 SH med otte hydrauliske udskud og en hydraulisk rækkevidde på 22,5 meter. Dertil kommer 3,5 tons hydraulisk wirespil monteret på knækarmen samt flyjib PJ125E, hvilket giver en samlet vandret rækkevidde på 32,5 meter. Ladet er 6,3 meter langt med udskydelig bagende, 1.200 mm forsmæk og 300 mm alu-sider.Arctic Transport råder nu over fem Stiholt-leverede Scania - heraf fire med Palfinger-kraner på 85-110 t/m. Virksomheden opererer i Nuuk og har en niche indenfor eksempelvis bådflytninger men arbejder også en del for byggeriet, hvorfor den seneste levering er udrustet med flyjib.Vognmand Matti Wriedt Eriksen, der også er virksomhedens stifter, kører selv med en Scania G 490 B8x8 med PK110 kran.







Den nye Scania R 500 er klargjort til levering af Stiholt i Hjørring.









Da der ikke er bygget en fast forbindelse til Grønland kom den nye Scania på et containerflat, da den skulle med skibsforbindelsen til Grønland.









Palfinger-kranen blev tjekket inden afrejse.

