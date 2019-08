Strejke fører til energi-nødtilstand i Portugal

Mandag 12. august 2019 kl: 11:58

Af: Redaktionen Chaufførerne, der kommer fra to organisationer, strejker for bedre løn- og arbejdsforhold for chauffører, der kører med tankvogne.















Chaufførerne er indstillet på en langvarig strejke.

